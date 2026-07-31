Трамп: переговоры США с Ираном продолжатся 3 августа

Американский лидер заявил, что 3 августа во второй половине дня возобновится переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном. На переговорам будет обсуждаться Ормузский пролив и денуклеаризация Ирана.

Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

"Мы будем вести с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (3 августа - ред) днем. Я бы хотел, чтобы так и было. Это спасло бы множество жизней и позволило бы избежать дальнейшего напряжения"

– Дональд Трамп

Он напомнил, что ранее в его планах была масштабная атака на Иран, которой в Исламской Республике не хотели.

"И они этого не хотели. И, если честно, Саудовская Аравия тоже не желала этого. Она считала, что сделка близка"

– Дональд Трамп

Президент США пояснил, что речь идет о договоренностях, связанных с судоходством в Ормузском проливе и иранской ядерной программой. По мнению Трампа, по Ормузу соглашение уже достигнуто.

"Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной программе, или, как я это называю, по денуклеаризации Ирана"

– Дональд Трамп