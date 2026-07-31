Трамп: переговоры США с Ираном продолжатся 3 августа

Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
"Мы будем вести с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра (3 августа - ред) днем. Я бы хотел, чтобы так и было. Это спасло бы множество жизней и позволило бы избежать дальнейшего напряжения"
– Дональд Трамп
Он напомнил, что ранее в его планах была масштабная атака на Иран, которой в Исламской Республике не хотели.
"И они этого не хотели. И, если честно, Саудовская Аравия тоже не желала этого. Она считала, что сделка близка"
– Дональд Трамп
Президент США пояснил, что речь идет о договоренностях, связанных с судоходством в Ормузском проливе и иранской ядерной программой. По мнению Трампа, по Ормузу соглашение уже достигнуто.
"Есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет сделка по ядерной программе, или, как я это называю, по денуклеаризации Ирана"
– Дональд Трамп