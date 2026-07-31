Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар убедили Трампа не атаковать Иран

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что решил отложить новую атаку на Иран по просьбе ряда стран Персидского залива.
Он уточнил, что Иран и ближневосточные государства обратились с просьбой не проводить атаку.
"Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран попросили меня повременить с ударами. Это была бы массированная атака"
– Дональд Трамп
Как пишут американские СМИ, страны региона опасались, что удары США по Ирану приведут к ответным иранским ударам по их нефтяной инфраструктуре.
По словам Трампа, он решился отменить запланированный удар ради достижения сделки. Он отметил, что Саудовская Аравия считает, что сделка с Ираном близка.
Отметим, что после заявлений Трампа об отмене планировавшейся атаки и намерении продолжить переговоры, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор.
"В ходе разговора стороны обсудили последние события в связи с текущей ситуацией, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию"
– МИД Саудовской Аравии