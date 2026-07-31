Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар убедили Трампа не атаковать Иран

Президент США рассказал, что планировавшаяся масштабная американская атака на Иран была отменена в связи с просьбой стран Персидского залива – Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и самого Ирана.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что решил отложить новую атаку на Иран по просьбе ряда стран Персидского залива.

Он уточнил, что Иран и ближневосточные государства обратились с просьбой не проводить атаку.

"Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран попросили меня повременить с ударами. Это была бы массированная атака"

– Дональд Трамп

Как пишут американские СМИ, страны региона опасались, что удары США по Ирану приведут к ответным иранским ударам по их нефтяной инфраструктуре.

По словам Трампа, он решился отменить запланированный удар ради достижения сделки. Он отметил, что Саудовская Аравия считает, что сделка с Ираном близка.

Отметим, что после заявлений Трампа об отмене планировавшейся атаки и намерении продолжить переговоры, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели телефонный разговор.

"В ходе разговора стороны обсудили последние события в связи с текущей ситуацией, а также дипломатические усилия, направленные на деэскалацию"

– МИД Саудовской Аравии