В Иране казнили двух агентов Моссада

Двое граждан Ирана, обвиненных в сотрудничестве с Израилем, казнены властями страны. Мужчины передавали данные о военных и полиции.

В Иране казнили двух граждан страны, которых обвинили в работе на израильскую разведку Моссад.

По данным следствия, Амид Бехзад и Пурия Сафут передавали израильской стороне данные о стратегических объектах на территории страны. Компрометирующую информацию нашли в мобильном телефоне Бехзада, который сообщал о местах дислокации военных, правоохранителей, а также сведения об объектах системы безопасности. Сафут, в частности, отметился сотрудничеством с иранской оппозицией.

Информации о времени и месте казни не приводится.

В мае в Исламской Республике казнили агента израильской разведки, который работал водителем такси.