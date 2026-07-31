Вестник Кавказа

В Иране казнили двух агентов Моссада

В Иране казнили двух агентов Моссада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двое граждан Ирана, обвиненных в сотрудничестве с Израилем, казнены властями страны. Мужчины передавали данные о военных и полиции.

В Иране казнили двух граждан страны, которых обвинили в работе на израильскую разведку Моссад. 

По данным следствия, Амид Бехзад и Пурия Сафут передавали израильской стороне данные о стратегических объектах на территории страны. Компрометирующую информацию нашли в мобильном телефоне Бехзада, который сообщал о местах дислокации военных, правоохранителей, а также сведения об объектах системы безопасности. Сафут, в частности, отметился сотрудничеством с иранской оппозицией. 

Информации о времени и месте казни не приводится. 

В мае в Исламской Республике казнили агента израильской разведки, который работал водителем такси.

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