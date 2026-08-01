Багаи: ситуацию в Йемене нужно рассматривать отдельно от ирано-американского конфликта

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что конфликт Саудовской Аравии и йеменских хуситов стоит рассматривать отдельно от урегулирования Тегерана и Вашингтона.

Сложную ситуацию в Йемене надо урегулировать отдельно от конфликта, который ведут Иран и США, считает официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи.

Об этом, ссылаясь на слова представителя внешнеполитического ведомства, пишет иранское информационное агентство Tasnim.

"Проблема Йемена связана с ним самим. Как мы уже говорили, вопрос Йемена нужно решать путем диалога. Связывать любую тему с войной против Ирана – это уклонение от ответственности"

– Эсмаил Багаи

По его словам, существующую в настоящее время обстановку на Ближнем Востоке создал Вашингтон и ответственность за все происходящее должны нести он и его союзники.

Напомним, ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде в отношении Саудовской Аравии и атаковали саудовские танкеры в Красном море.

В настоящее время попытки Эр-Рияда и Каира убедить руководство "Ансар Аллах" свернуть военную активность остаются безуспешными.