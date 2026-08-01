Вестник Кавказа

SOCAR приобрела долю японской Itochu в "Азери-Чираг-Гюнешли"

SOCAR приобрела долю японской Itochu в "Азери-Чираг-Гюнешли"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
SOCAR увеличила свою долю участия в "Азери-Чираг-Гюнешли" до 35,3% за счет доли японской Itochu.

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила сделку по покупке доли японской корпорации Itochu в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). 

Сообщается, что сделка юридически оформлена, соблюдены все требования законодательства, а также внутренние инструкции компании. 

Доля Itochu в АЧГ составляла 3,65%. Теперь азербайджанская компания нарастила свое присутствие в проекте до 35,3%. 

Отметим, что объемы добычи нефти на АЧГ за первые три месяца года составили 325 тыс баррелей в сутки.

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