SOCAR приобрела долю японской Itochu в "Азери-Чираг-Гюнешли"

SOCAR увеличила свою долю участия в "Азери-Чираг-Гюнешли" до 35,3% за счет доли японской Itochu.
Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) завершила сделку по покупке доли японской корпорации Itochu в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).
Сообщается, что сделка юридически оформлена, соблюдены все требования законодательства, а также внутренние инструкции компании.
Доля Itochu в АЧГ составляла 3,65%. Теперь азербайджанская компания нарастила свое присутствие в проекте до 35,3%.
Отметим, что объемы добычи нефти на АЧГ за первые три месяца года составили 325 тыс баррелей в сутки.