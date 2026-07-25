Вестник Кавказа

Завод "Кетон" загорелся во Владикавказе

Завод "Кетон" загорелся во Владикавказе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупное промышленное предприятие – завод "Кетон" – было охвачено пламенем сегодня во Владикавказе, его тушат десятки пожарных.

Серьезный пожар случился сегодня на заводе "Кетон" во Владикавказе, детали рассказал глава управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Северной Осетии Олег Беликов.

По его словам, пожар разгорелся на площади 500 кв м.

"Ликвидировано открытое горение, продолжается разборка конструкций"

 – Олег Беликов

Пожару присвоен повышенный ранг №2. В тушении участвуют 57 специалистов и 14 единиц техники.

Уточняется, что пламя охватило трансформатор и кровлю. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что на заводе "Кетон" выпускаются полиэтилентерефталатные пленки.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.