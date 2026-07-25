Завод "Кетон" загорелся во Владикавказе

Крупное промышленное предприятие – завод "Кетон" – было охвачено пламенем сегодня во Владикавказе, его тушат десятки пожарных.
Серьезный пожар случился сегодня на заводе "Кетон" во Владикавказе, детали рассказал глава управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Северной Осетии Олег Беликов.
По его словам, пожар разгорелся на площади 500 кв м.
"Ликвидировано открытое горение, продолжается разборка конструкций"
– Олег Беликов
Пожару присвоен повышенный ранг №2. В тушении участвуют 57 специалистов и 14 единиц техники.
Уточняется, что пламя охватило трансформатор и кровлю. Никто не пострадал.
Стоит отметить, что на заводе "Кетон" выпускаются полиэтилентерефталатные пленки.