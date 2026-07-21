В поиске утонувшего в реке мужчины участвуют более 230 человек в Ингушетии

Пропавшего в Ингушетии мужчину ищут более 230 человек – поиски ведутся уже более двух недель.

Спасатели и волонтеры, а также водолазы, продолжают искать мужчину, унесенного рекой Асса в Ингушетии, подробности операции озвучили в республиканском МЧС.

"Две группы спасателей по 10 человек обследуют береговую линию и акваторию реки на участке от селения Алкун до села Мужичи"

– МЧС Ингушетии

Кроме того, четыре водолаза ведут поиски в районе плотины у села Берд-Юрт. В воскресенье на лодках специалисты проверили участок от Красной Поляны до села Нестеровское.

"Всего в поисково-спасательной операции задействованы 234 человека и 12 единиц техники"

– ГУ МЧС по Ингушетии

Каждый день спасатели преодолевают расстояние до 8 км. При этом один и тот же участок проверяют неоднократно с участием разных групп. В общей сложности за две недели поисков удалось осмотреть около 90 км реки.