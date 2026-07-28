В КБР пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России”

Гастрономический фестиваль "Вкусы России" откроется 5 сентября в Нальчике, предложив гостям фермерские продукты и развлекательную программу.
В Кабардино-Балкарии масштабный гастрономический фестиваль "Вкусы России" откроется 5 сентября в Нальчике. Эту информацию сообщила администрация города.
"Жители и гости столицы республики смогут попробовать разнообразные фермерские продукты из различных регионов нашей страны, лично пообщаться с производителями и узнать больше о традициях их изготовления"
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Помимо гастрономической части, для посетителей фестиваля запланирована развлекательная программа, включающая мастер-классы и выступления творческих коллективов.