Вестник Кавказа

В КБР пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России”

В КБР пройдет гастрономический фестиваль "Вкусы России”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гастрономический фестиваль "Вкусы России" откроется 5 сентября в Нальчике, предложив гостям фермерские продукты и развлекательную программу.

В Кабардино-Балкарии масштабный гастрономический фестиваль "Вкусы России" откроется 5 сентября в Нальчике. Эту информацию сообщила администрация города.

"Жители и гости столицы республики смогут попробовать разнообразные фермерские продукты из различных регионов нашей страны, лично пообщаться с производителями и узнать больше о традициях их изготовления"

- сообщение 

Помимо гастрономической части, для посетителей фестиваля запланирована развлекательная программа, включающая мастер-классы и выступления творческих коллективов.

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