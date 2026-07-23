Ратификация Конвенции о статусе Каспия обеспечит условия для сотрудничества – Тегеран

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи высоко оценил значение Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Власти Ирана полагают, что ратификация в парламенте ИРИ Конвенции о правовом статусе Каспийского моря позволит обеспечить условия для сотрудничества между прикаспийскими странами. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Дипломат пояснил, что с 2018 года, когда документ был подписан всеми прикаспийскими странами, власти Ирана тщательно проверчли ее с разных позиций: правовой, политической и т.д.

"22 июля 2026 года документ был утвержден Кабинетом министров и затем направлен в парламент"

– Эсмаил Багаи

Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства пояснил, что если Исламская Республика планирует присоединиться к важному международному соглашению, ее представители должны подробно изучить его детали.

Напомним, что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана 12 августа 2018 года на 5-м саммите прикаспийских стран в городе Актау, подписи под ней поставили главы государств. На данный момент она ратифицирована парламентами четырех стран, исключая Иран.