Вестник Кавказа

Судно попало под обстрел у берегов Омана

Персидский залив
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Неизвестный снаряд попал в судно у побережья Омана. Инцидент случился в нескольких десятках километров от города Эль-Хасаб.

Возле берегов Омана попало под обстрел грузовое судно. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Инцидент случился примерно в 37 километрах к северо-востоку от города Эль-Хасаб.

"Грузовое судно передало... сообщение о попадании в него неизвестного снаряда"

– UKMTO

Подробности случившегося уточняются. Местные власти уже начали расследование по данному факту.

Ранее сообщалось, что 3 августа прогремел взрыв неподалеку от танкера, находившегося у берегов Омана.

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