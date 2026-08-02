Судно попало под обстрел у берегов Омана

Неизвестный снаряд попал в судно у побережья Омана. Инцидент случился в нескольких десятках километров от города Эль-Хасаб.
Возле берегов Омана попало под обстрел грузовое судно. Об этом сказано в сообщении, распространенном Управлением морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент случился примерно в 37 километрах к северо-востоку от города Эль-Хасаб.
"Грузовое судно передало... сообщение о попадании в него неизвестного снаряда"
– UKMTO
Подробности случившегося уточняются. Местные власти уже начали расследование по данному факту.
Ранее сообщалось, что 3 августа прогремел взрыв неподалеку от танкера, находившегося у берегов Омана.