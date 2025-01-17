За июнь 2026 года РФ закупила у Турции в несколько раз больше абрикосов и вишни, чем за аналогичный период прошлого года.

Поставки вишни и абрикосов из Турции в Россию в июне выросли в разы по сравнению с тем же месяцем 2025 года, следует из данных статистической службы Турции.

Так, импорт турецкой вишни вырос почти в 5,8 раз, с $7,6 млн в прошлом году до $44 млн в нынешнем.

Поставки абрикосов из Турции увеличились почти в 2,8 раза: год назад в июне они составляли $9,7 млн, а в этом июне достигли $26,7 млн.

А вот ввозимой из Турции клубники стало меньше: в июне-2025 Россия закупила ягоды на $1,1 млн, в позапрошлом месяце на $636,6 тыс, передает РИА Новости.