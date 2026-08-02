Военные США перевозили боеприпасы через Ормуз, укрываясь за торговыми судами – МИД Ирана

Иран в Ормузском проливе атаковал корабли, которые перевозили вооружение для США. В МИД Ирана отметили, что военные корабли двигались поблизости от танкеров и газовозов, укрываясь за ними. В Тегеране указали на нарушение американской стороной положений меморандума.

Суда, по которым Иран ударил в Ормузском проливе, перевозили не нефть и газ, а оружие для США, говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаила Багаи, пишет IRIB.

"Было замечено, что американские военные корабли двигались рядом с крупными судами, перевозившими нефть или сжиженный природный газ (СПГ)"

– Эсмаил Багаи

Он добавил, что также на данных судах была отключена система отслеживания, чтобы оставаться вне зоны контроля ВС ИРИ. Военные США использовали коммерческие суда для перевозки военных сил, оборудования и боевой техники.

Представитель МИД Ирана указал, что подобные действия противоречат пункту 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

"Военный корабль Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) прошел по южному и несанкционированному маршруту, укрываясь за крупным судном, перевозившим СПГ. Это был не просто опасный проход, но и явный показатель намерения США злоупотребить соглашением о прекращении войны и создать условия для враждебных действий против Ирана"

– Эсмаил Багаи

По его словам, реакцией США на протест Ирана стало усиление атак.

"То есть фактически они полностью отказались от всех обязательств, которые приняли в рамках соглашения"

– Эсмаил Багаи