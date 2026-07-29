В Турции число страховых обращений туристов снизилось вдвое

В Турции почти вдвое снизилось общее число медицинских обращений российских туристов по страховке. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью порталу "Интерфакс-Туризм".
Она отметила, что в текущем летнем сезоне доля жалоб отдыхающих на проблемы с желудочно-кишечным трактом упала с 29% до 17%. Данная статистика опровергает заявления об участившихся случаях пищевых отравлений россиян.
При этом сообщения о массовых заболеваниях после единичных инцидентов искажают реальную картину, в то время как сами туроператоры и страховщики не фиксируют подобной проблемы.
Отметим, ранее власти Турции сообщили, что взяли под пристальный санитарный контроль ситуацию с вирусными заболеваниями на курортах республики и непрерывно обеспечивают прозрачный обмен информацией с международными организациями.