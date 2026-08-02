Турция призвала снизить напряженность в Черном море

В МИД Турции выразили серьезную обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий в Черном море, подчеркнув: это будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасность.

Внешнеполитическое ведомство Турции заявило о серьезной обеспокоенности эскалацией конфликта в Черном море, затрагивающей гражданские суда.

"Накануне вечером после выхода из порта Новороссийск турецкие гражданские суда "Яшар" и "Надежда" подверглись атаке дронов, в результате чего пострадала группа персонала, включая наших граждан. Безопасность наших граждан является нашим главным приоритетом"

- заявление

Несмотря на все предупреждения властей страны, эскалация в Черном море, затрагивающая гражданские суда, продолжается. Если не будут приняты превентивные меры, это будет иметь многогранные негативные последствия, включая продовольственную безопасность, говорится в заявлении МИД Турецкой Республики, передает ТАСС.

Власти Турции вновь призвали всех заинтересованных лиц срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море, - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что Турция снова выступила с инициативой в ближайшее время организовать новый раунд переговоров по Украине в Стамбуле. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым в Омске, что Москва готова к мирным переговорам на базе договоренностей, достигнутых с Киевом в Стамбуле в 2022 году.