Грузинская оппозиция по указке внешних сил стала транслировать русофобию, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, опубликовав соответствующий пост на официальной странице в социальных сетях.
По его мнению, некие силы, представляющие интересы не Тбилиси, а "глубинного государства", велели оппозиции "не любить" Россию. Особенно это проявилось после начала украинского конфликта, считает премьер.
Как подчеркнул грузинский премьер-министр, в мотивах оппозиции нет никакой искренности, поскольку "иностранная агентура лишена всяких ценностей", и это не раз подтверждалось на практике по сегодняшний день.
Кобахидзе считает, что у оппозиционеров нет Родины, так как они действуют по указке внешних сил.
"Их родиной (оппозиции – ред.) является не Грузия, а "глубинное государство"
– Ираклий Кобахидзе
В этой связи возникает резонный вопрос – почему оппозиция стала не любить Россию не после августовских событий 2008 года, а после начала украинского конфликта, написал он.