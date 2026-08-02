Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что оппозиция стала "не любить" Россию, потому что это ей велели делать внешние силы, представляющие интересы так называемого глубинного государства.

Грузинская оппозиция по указке внешних сил стала транслировать русофобию, такое заявление сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, опубликовав соответствующий пост на официальной странице в социальных сетях.

По его мнению, некие силы, представляющие интересы не Тбилиси, а "глубинного государства", велели оппозиции "не любить" Россию. Особенно это проявилось после начала украинского конфликта, считает премьер.

Как подчеркнул грузинский премьер-министр, в мотивах оппозиции нет никакой искренности, поскольку "иностранная агентура лишена всяких ценностей", и это не раз подтверждалось на практике по сегодняшний день.

Кобахидзе считает, что у оппозиционеров нет Родины, так как они действуют по указке внешних сил.

"Их родиной (оппозиции – ред.) является не Грузия, а "глубинное государство"

– Ираклий Кобахидзе

В этой связи возникает резонный вопрос – почему оппозиция стала не любить Россию не после августовских событий 2008 года, а после начала украинского конфликта, написал он.