Туристы стали меньше тратить на отдых в Азербайджане

Гости, посещающие Азербайджан с целью отдыха и туризма, стали тратить на 21% меньше средств. Всего за первые шесть месяцев 2026 года расходы иностранных туристов составили 1, 217 млрд манатов.

Расходы иностранных туристов, приезжающих в Азербайджан в этом году, сократились на 21%, следует из отчета Госкомстата АР.

Отмечается, что в период с января по июнь 2026 года иностранцы, посетившие Азербайджан, потратили в стране в целом 1, 217 млрд манатов.

Наибольший процент из этой суммы был потрачен на транспортные услуги. Иностранные гости потратили на транспорт около 554 млн манатов, это на в годовом сравнении на 22% меньше, говорится в отчете.

Также, согласно статистике, значительно сократились расходы на услуги размещение, уменьшившись на 30%, они составили 222 млн манатов.

На 21,3% и 19% сократились расходы иностранцев на посещение культурных мероприятий и экскурсий, а также питание и посещение гастрономических заведений – 7 млн и 225 млн манатов соответственно.

"В январе-июне на приобретение туристического пакета было потрачено 570,9 тыс манатов (- 18,2%)"

– Госкомстат Азербайджана

Однако, согласно статистике, выросли траты иностранных туристов почти на 3,4 % на спортивные и развлекательные услуги и составили почти 9,5 млн манатов за полгода, отмечается в отчете.

Всего Азербайджанскую Республику с января по июнь посетили 1,92 млн туристов.

Наибольшее количество из них – из России (около 21%), Турции (8,2%), Ирана (4,9%), Грузии (4,6%) и Казахстана (3,2%).