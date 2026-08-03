В Катаре заявили о продвинутой стадии переговоров США и Ирана

В МИД Катара заявили, что дипломатические усилия по урегулированию конфликта между США и Ираном через посредников перешли на продвинутую стадию.

Усилия по дипломатическому урегулированию конфликта между США и Ираном продолжаются и находятся на продвинутой стадии. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

​По его словам, планов проведения прямых переговоров между государствами сейчас нет. Контакты и обмен проектами будущего соглашения осуществляются исключительно через посредников в лице Катара, Омана и Пакистана.

​Представитель ведомства пояснил, что текущие усилия сосредоточены на предотвращении эскалации и открытии Ормузского пролива. Успешное снижение напряженности позволит сторонам в дальнейшем продвинуться к заключению более крупной сделки.

​Отметим, страны региона продолжают коллективную работу для мирного урегулирования проблемы, при этом значительную роль в переговорном процессе за последние несколько недель сыграл Оман.