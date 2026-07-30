Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили обстановку в регионе

Глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи, темой беседы стали региональные и международные вопросы, включая ухудшение ситуации в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар сегодня провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщило в своих соцсетях министерство иностранных дел Пакистана.

"В ходе разговора Дар и Аракчи обсудили региональные и международные вопросы, включая ухудшение ситуации в оккупированном Восточном Иерусалиме"

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Также в ходе беседы Дар пригласил Аракчи в ближайшее время посетить Пакистан. Ранее с таким же предложением к председателю парламента Ирана Мохаммад-Багеру Галибафу, возглавляющему иранскую делегацию на переговорах с США, обратился председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, ранее мы писали о том, что переговоры США и Ирана по урегулированию конфликта продолжаются, и Пакистан активно содействует обеим сторонам в качестве посредника, заявил официальный представитель МИД страны Тахир Андраби. Исламабад работает с целью "устранить все разногласия в духе исламабадского меморандума о взаимопонимании и совместного пакистано-катарского заявления от 22 июня", отметил он.