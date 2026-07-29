Азербайджан и Армению сотрясло землетрясение

Сегодня днем сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Шахбузе в Нахчыване. Также землетрясение было зарегистрировано в Сюникской области Армении.

Землетрясение произошло сегодня на Южном Кавказе - сотрясло Нахчыван в Азербайджане и Сюникскую область в Армении.

Согласно данным азербайджанского Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, землетрясение случилось в Шахбузском районе Нахчывана, его магнитуда составила 3, очаг залегал на глубине 7 км.

Землетрясение магнитудой 2-3 было зарегистрировано в Армении в 11:54. Эпицент находился в 23 км к юго-западу от города Сисиан Сюникской области, очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщается, что в Армении подземные толчки ощущались в городах Сисиан и Дастакерт, а также в селах Аревис, Танахат, Тасик, Салвард и Торуник.