Вестник Кавказа

В Иране опровергли информацию о подписании меморандума с США 14 июня

В Иране опровергли информацию о подписании меморандума с США 14 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дипведомстве ИРИ заявили, что подписание соглашения с США не состоится завтра, однако не исключают вероятность сделки в ближайшие дни.

В МИД Ирана заявили, что подписание соглашения о мирном урегулировании с США не состоится 14 июня, однако не исключается юридическое оформление документа в течение ближайших дней. Об этом поведал официальный спикер дипведомства ИРИ Эсмаил Багаи. 

"Информации о точном времени подписания меморандума нужно подождать. Хоть этого и не случится завтра, вероятность того, что это произойдет в ближайшие дни, не исключена"

– Эсмаил Багаи 

Багаи также отметил, что документ не будет затрагивать ядерный вопрос, в фокусе внимания исключительно вопросы завершения войны. 

Ранее глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф поделился информацией о возможном заключении соглашения в течение 24 часов.

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