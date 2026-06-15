Авиасообщение полностью восстановлено в Иране

Власти Ирана отменили запрет на полеты над западной частью страны. Ранее рейсы разрешалось выполнять только над восточной частью.

В Иране полностью восстановили авиасообщение на западе страны и отменили запрет на осуществление транзитных рейсов. Об этом информирует 23 июня Организация гражданской авиации Исламской Республики.

До этого разрешалось выполнять только на востоке страны.

"Воздушное пространство западной части страны, как и восточной, начало функционировать в круглосуточном оперативном режиме. Помимо внутренних рейсов, созданы необходимые условия для выполнения транзитных полетов через воздушное пространство страны"

– Организация гражданской авиации ИРИ

Уточняется, что все аэропорты Исламской Республики могут осуществлять авиационную деятельность в соответствии с условиями и правилами, которые присутствуют в сборнике аэронавигационной информации ИРИ.