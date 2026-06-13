Аэропорты Ирана будут закрыты для российских авиалайнеров в ночное время

Федеральное агентство воздушного транспорта России приняло решение на 10 дней ограничить вылеты самолетов российских авиакомпаний в Иран в ночное время, чтобы гарантировать безопасность полетов для их пассажиров.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выпустило рекомендации для российских авиакомпаний, в которых подробно разъясняется порядок пересечения и использования воздушного пространства Ирана, сообщается в заявлении ведомства, размещенном на официальной странице ведомства сегодня, 15 июня.

"С 14 по 24 июня 2026 года российским эксплуатантам воздушного транспорта запрещены вылеты из аэропортов России в аэропорты Ирана в период с 23:00 до 11:00 мск"

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Что касается остального времени, то решение о выполнении рейсов в аэропорты Ирана авиакомпании будут принимать самостоятельно на основе оценки возможных рисков. Также им рекомендовано учитывать соответствующие рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Столь жесткие ограничения вводятся для обеспечения необходимой безопасности пассажирских авиаперевозок, подчеркнули в Росавиации.