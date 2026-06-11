Росавиация ввела ограничение на заправку иностранных самолетов

Самолеты иностранных авиакомпаний не смогут заправляться с запасом в некоторых аэропортах России. Ограничение введено Росавиацией, при этом подчеркивается, что аэропорты обеспечены топливом в полном объеме.

В Росавиации на фоне ситуации с авиакеросином на мировом рынке приняли решение о введении в ряде российских аэропортов ограниченией на заправку самолетов иностранных перевозчиков.

В частности, такое ограничение введено в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы и Нижнего Новгорода.

"Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов"

– Росавиация

Танкерингом в авиации называется такое явление, при котором самолеты заправляются большим объемом топлива там, где оно дешевле, чтобы снизить расходы при последующих перелетах. В последнее время инстранные перевозчики увеличили объемы заправки самолетов в России.

Ограничение Росавиации позволяет заправлять воздушные суда только в объеме, необходимом для выполнения рейса.

В ведомстве заверили, что дефицита авиатоплива в России не наблюдается.

"Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями"

– Росавиация