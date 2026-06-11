Росавиация ввела ограничение на заправку иностранных самолетов

В Росавиации на фоне ситуации с авиакеросином на мировом рынке приняли решение о введении в ряде российских аэропортов ограниченией на заправку самолетов иностранных перевозчиков.
В частности, такое ограничение введено в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы и Нижнего Новгорода.
"Из-за конъюнктуры международного рынка ГСМ иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться (танкироваться) в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов"
– Росавиация
Танкерингом в авиации называется такое явление, при котором самолеты заправляются большим объемом топлива там, где оно дешевле, чтобы снизить расходы при последующих перелетах. В последнее время инстранные перевозчики увеличили объемы заправки самолетов в России.
Ограничение Росавиации позволяет заправлять воздушные суда только в объеме, необходимом для выполнения рейса.
В ведомстве заверили, что дефицита авиатоплива в России не наблюдается.
"Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями"
– Росавиация