Uzbekistan Airways сокращает рейсы в России из-за цен на топливо

Рейсов между городами Узбекистана и России станет меньше. Компания Uzbekistan Airways предупредила о сокращении частоты полетов.

Флагманский перевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways принял решение сократить число рейсов в города России из-за ситуации на рынке авиатоплива.

"Ввиду дефицита авиационного топлива и его удорожания, мы вынужденно сокращаем частоту полетов по некоторым направлениям из городов Узбекистана в Российскую Федерацию"

– авиакомпания

Какие именно направления будут затронуты не сообщается. Перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, как ожидается, сохранятся в полном объеме.

Пассажиры отмененных рейсов смогут бесплатно перенести вылет на ближайшие доступные даты по тому же направлению, также можно оформить полный возврат стоимости билетов, уточнили в Uzbekistan Airways.

Узбекистан и Россию связывает плотное авиасобщение, рейсы соединяют десятки городов. Количество рейсов Uzbekistan Airways может превышать 100 в неделю в зависимости от сезона.