Uzbekistan Airways сокращает рейсы в России из-за цен на топливо

Флагманский перевозчик Узбекистана Uzbekistan Airways принял решение сократить число рейсов в города России из-за ситуации на рынке авиатоплива.
"Ввиду дефицита авиационного топлива и его удорожания, мы вынужденно сокращаем частоту полетов по некоторым направлениям из городов Узбекистана в Российскую Федерацию"
– авиакомпания
Какие именно направления будут затронуты не сообщается. Перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, как ожидается, сохранятся в полном объеме.
Пассажиры отмененных рейсов смогут бесплатно перенести вылет на ближайшие доступные даты по тому же направлению, также можно оформить полный возврат стоимости билетов, уточнили в Uzbekistan Airways.
Узбекистан и Россию связывает плотное авиасобщение, рейсы соединяют десятки городов. Количество рейсов Uzbekistan Airways может превышать 100 в неделю в зависимости от сезона.