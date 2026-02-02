Ташкент с Москвой связал новый перевозчик

Еще одна авиакомпания приступила к выполнению рейсов между столицами России и Узбекистана. FlyOne Asia выполнила первый рейс на новом направлении 9 апреля.

Первый рейс был выполнен в четверг, сообщили в пресс-службе аэропорта "Внуково" в российской столице.

Компания планирует совершать рейсы по понедельникам и пятницам, на маршрут поставлен среднемагистральный Airbus A320.

Отметим, что между Россией и Узбекистаном хорошо налажено авиасообщение. На направлении Ташкент-Москва рейсы в аэропорт "Внуково" выполняют несколько перевозчиков: Uzbekistan Airways, а также российские "Победа" и "ЮТэйр".