Nordwind открывает новый авиарейс из Казани в Ташкент

Казань и столицу Узбекистана Ташкент в середине июля соединит новый авиарейс российской авиакомпании Nordwind Airlines, который будет выполняться дважды в неделю и дополнит нынешнюю сеть международных авиаперевозок.

Меньше чем через месяц российскую Казань и столицу Узбекистана соединит новый авиарейс российской авиакомпании Nordwind Airlines, который дополнит число международных рейсов из аэропорта Ташкента, сообщили в администрации воздушной гавани.

Полеты стартуют с 18 июля, они будут выполняться дважды в неделю: из Казани в Ташкент – по понедельникам и пятницам, а из Ташкента в Казань - по вторникам и субботам, весь полет займет около 3 часов 30 минут, говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

Прямое авиасообщение сделает проще перелеты между городами для пассажиров, также оно укрепит транспортные и туристические связи между Узбекистаном и Татарстаном и даст больше возможностей для путешествий, деловых встреч и визитов для граждан двух стран.

Напомним, сейчас перелеты в Казань выполняют авиакомпании Uzbekistan Airways, Centrum Air, FlyOne Asia и UVT Aero.