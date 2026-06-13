Вестник Кавказа

Авиарейс из Ташкента из-за неисправности самолета не долетел до Москвы

Авиарейс из Ташкента из-за неисправности самолета не долетел до Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиавласти Узбекистана приняли решение вернуть в аэропорт вылета самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший авиарейс по маршруту Ташкент – Москва: причиной стала неисправность на борту, обнаруженная во время полета.

Пассажирский рейс HY603 авиакомпании Uzbekistan Airways, сегодня утром вылетевший из Ташкента, так и не долетел до Москвы – причиной стала неисправность на борту воздушного судна, обнаруженная во время полета.

После локализации неисправности самолет Boeing 767-3CB(ER) с регистрационным номером UK67007 не смог продолжить полет, после чего его экипаж принял решение о возврате в Ташкент, передает Podrobno.uz.

После возвращения в аэропорт вылета авиалайнер некоторое время находился в воздухе, чтобы сжечь излишки топлива для снижения посадочного веса, что необходимо для безопасного приземления, после чего совершил успешную посадку.

Сейчас технические службы компании на земле уточняют причину технической неисправности.

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