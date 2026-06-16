Между Сочи и Адлером запущено морское сообщение

Сегодня открылось морское сообщение между Сочи и Адлером на судне "Космонавт Павел Попович". Соответствующую информацию сообщает пресс-служба администрации курорта.
Теплоход "Комета-120М" развивает скорость более 60 км/ч и рассчитан на перевозку до 120 пассажиров. Судно названо в честь дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, пилота космического корабля "Восток-4" и командира "Союза-14" Павла Поповича.
На первых этапах отправления запланированы дважды в неделю. При увеличении спроса частоту рейсов увеличат, точное время в пути между районами составляет 45 минут.
По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, возобновление морского сообщения разгрузит автомобильный и железнодорожный транспорт, сэкономит время пассажиров и поможет развитию туризма.