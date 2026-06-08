Вестник Кавказа

В Сочи открылся этнокомплекс в старорусском стиле

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Перед стартом летнего сезона в Сочи открылся новый загородный этнокомплекс в старорусском стиле, а также экскурсионные маршруты для знакомства с местными народами.

В Сочи для гостей и жителей курорта открылся новый загородный этнографический комплекс "Анвин Цатра", созданный в традиционном старорусском стиле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ведомстве уточнили, что гостевые дома выполнены в деревенской стилистике. Для посетителей комплекса проводят ремесленные мастер-классы и организуют тематические фестивали.

Помимо этого, на курорте запустили другие экскурсионные этномаршруты. В ауле Большой Кичмай работает комплекс "Шапсугский берег", а на территории Роза Хутор туристам предлагают посетить интерактивный парк-музей "Моя Россия".

Отмечается, что в Год единства народов России новые маршруты позволяют познакомиться с предметами быта различных этносов. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко подчеркнул, что туристы могут выбрать для отдыха специально стилизованные комплексы.

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