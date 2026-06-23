"МинводыЭкспо" примет Северо-Кавказский энергетический форум

Уже завтра в Международном выставочном центре "МинводыЭкспо" стартует трехдневный Северо-Кавказский энергетический форум, который соберет энергетиков Северного Кавказа и юга России.

Завтра, 25 июня, в Минеральных Водах (Ставропольский край) в шестой раз начнет работу Северо-Кавказский энергетический форум: он пройдет в Международном выставочном центре "МинводыЭкспо", сообщил исполнительный директор Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности Антон Фенев.

"Приедут все муниципалитеты Ставропольского края, все республики — министры и заместители министров, главы муниципалитетов. Постоянно приезжают Краснодарский край, Ростовская область, Крым"

- Антон Фенев

Участникам встречи предстоит решить множество вопросов, главные из которых – качественное энергоснабжение территории юга России и Северного Кавказа, от генерации до конечного потребителя, поведал чиновник, передает портал "Это Кавказ".

Сфера обширная, и она требует разработки и принятия решений во многих отраслях энергетики, и в первую очередь в энергосбережении. Не менее важна и генерация электроэнергии, в том числе альтернативной: это зеленая и малая генерация.

Еще один момент, который планируют обсудить энергетики региона в течение трех дней форума – новый тренд на развитие электротранспорта, которого становится все больше на улицах городов юга России и Северного Кавказа: уже сейчас его ежегодный прирост составляет два раза, - добавил Фенев.