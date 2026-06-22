Air Astana закупит до 50 самолетов Airbus за €7 млрд

Казахстанский национальный авиаперевозчик Air Astana заключил рекордную сделку на приобретение до 50 пассажирских самолетов Airbus A320neo на сумму более €7 млрд.

Национальный авиаперевозчик Казахстана Air Astana подписал соглашение на поставку до 50 самолетов Airbus. Об этом сообщает государственный фонд "Самрук-Казына".

Крупнейший в истории Казахстана прямой заказ на сумму €7,145 млрд предусматривает гарантированную покупку 25 самолетов Airbus A320neo с возможностью приобретения еще 25 таких же воздушных судов.

Отмечается, что реализация проекта обеспечит существенное расширение авиапарка и увеличение маршрутной сети перевозчика. Это укрепит транспортную связанность регионов и позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба на территории Евразии.

Напомним, крупнейший авиаперевозчик Казахстана Air Astana и входящий в его структуру лоукостер FlyArystan на сегодняшний день используют самолеты производителей Boeing и Airbus.