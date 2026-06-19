Вестник Кавказа

Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из третьих стран

Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из третьих стран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минсельхоз Казахстана ограничил ввоз свежих и охлажденных томатов из государств, не входящих в ЕАЭС, для поддержки производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции.

Министерство сельского хозяйства ввело на территории Казахстана временный запрет на импорт томатов из третьих стран с 22 июня. Об этом говорится в официальном приказе главы ведомства Айдарбека Сапарова.

Ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции будут действовать до 30 июня 2026 года и распространяются на поставки всеми видами транспорта.

"Ввести сроком до 30 июня 2026 года запрет на ввоз томатов свежего или охлажденного на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран"

- заявление

При этом запрет не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС, транзитные перевозки через Казахстан и перемещение товаров между государствами союза по территории республики.

В ведомстве пояснили, что мера введена в целях поддержки казахских производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции на рынках.

Отметим, ранее минсельхоз Казахстана объявил о намерении запретить ввоз пшеницы в республику из третьих стран и государств ЕАЭС сроком на шесть месяцев.

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