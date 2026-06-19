Казахстан ввел временный запрет на импорт томатов из третьих стран

Министерство сельского хозяйства ввело на территории Казахстана временный запрет на импорт томатов из третьих стран с 22 июня. Об этом говорится в официальном приказе главы ведомства Айдарбека Сапарова.
Ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции будут действовать до 30 июня 2026 года и распространяются на поставки всеми видами транспорта.
"Ввести сроком до 30 июня 2026 года запрет на ввоз томатов свежего или охлажденного на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран"
- заявление
При этом запрет не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС, транзитные перевозки через Казахстан и перемещение товаров между государствами союза по территории республики.
В ведомстве пояснили, что мера введена в целях поддержки казахских производителей и обеспечения стабильного сбыта продукции на рынках.
Отметим, ранее минсельхоз Казахстана объявил о намерении запретить ввоз пшеницы в республику из третьих стран и государств ЕАЭС сроком на шесть месяцев.