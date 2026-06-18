Казахстан закупит дополнительные объемы российского газа

В Казахстане анонсировали закупку дополнительных объемов российского газа. Соответствующее соглашение было подписано между странами на полях ПМЭФ.

Казахстан закупит дополнительные 3 млрд куб метров газа из России. Об этом сообщил замглавы Минэнерго РК Кайырхан Туткышбаев, выступая 19 июня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций (СЦК) при президенте республики.

Он подчеркнул, что соглашение, предусматривающее приобретение 3 млрд куб метров российского газа, было оформлено с компанией "Газпром" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На Петербургском форуме было подписано дополнение к договору о дополнительной закупке еще 3 млрд куб. м газа из Российской Федерации"

– казахстанский министр

Напомним, ПМЭФ-2026 проходил в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.