В Казахстане рассказали о новом газопроводе из России

Новый российско-казахстанский газопровод, переговоры о строительстве которого Минэнерго Казахстана ведет с "Газпромом", обеспечит голубым топливом Астану и север страны.

Правительство Казахстана ведет переговоры с российским ПАО "Газпром" о строительстве нового магистрального газопровода, сообщил сегодня вице-министр энергетики страны Кайырхан Туткышбаев.

"Планируется, что с 2030 года по новому магистральному газопроводу будет поставляться до 6,3 млрд кубометров российского газа в год. Переговоры с российской стороной продолжаются"

– Кайырхан Туткышбаев

Новый газопровод соединит газотранспортную систему "Сарыарка" с компрессорной станцие "Карасульская" в районе российского города Ишим, что обеспечит природным газом северные регионы Казахстана и столицу страны, а также позволит диверсифицировать маршруты поставок газа, отметил Туткышбаев, передает Sputnik Казахстан.

Напомним, меморандум о реализации проекта нового магистрального газопровода между правительством Казахстана и ПАО "Газпром" был подписан в октябре минувшего 2025 года на полях Международного газового форума в Санкт-Петербурге.