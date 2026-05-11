Россияне остались верными отдыху в Турции

Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления для летнего отдыха россиян: интерес российских туристов к стране не только не снижается, но и неуклонно растет, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Российские туристы сохраняют и наращивают интерес к отдыху в Турции, и по прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), не ослабнет: в летних зарубежных поездках россиян Турция занимает первое место с долей 57%, говорится в сообщении Ассоциации.

Растут и бронирования россиян: уже к концу мая они выросли на 8% по сравнению с тем же периодом минувшего 2025 года и в целом на лето они "подросли" на 5%, обеспечив Турции уверенное лидерство в предпочтениях российских туристов при выборе зарубежного отдыха, пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

При этом Турция лидирует в списках продаж всех крупных российских туроператоров: ожидается, что в период с июня по август Турцию, включая Анталью, Стамбул и побережье Эгейского моря, посетят от 2,9 до 3 млн российских туристов, а лидирует у россиян по-прежнему пляжный туризм.

В поисковых запросах россиян на отдых в июне Турция занимает без малого половину - 49,7%, при этом продаются 39,4% туров.

Как полагают аналитики, интерес к Турции подогревает и ослабление альтернативных рынков из-за кризиса в регионе Персидского залива: только ОАЭ потеряли 7% продаж, приходившиеся на страну годом ранее, а освободившуюся нишу оперативно заняли Турция, Египет, Вьетнам и Китай.

Свою "лепту" в туристический раздрай внес и Евросоюз: несмотря на то, что страны объединения сократили долю отказов в шенгенских визах российским гражданам до 6,3%, количество многократных шенгенских виз они сократили более чем на 90%, ужесточив автоматизированную систему въезда-выезда. Это сделало Турцию, предлагающую безвизовый въезд и обширную сеть прямых рейсов, более предсказуемым вариантом для россиян.

Что касается предпочтений, то большинство российских путешественников по-прежнему выбирают для своих вояжей Анталью, Стамбул и побережье Эгейского моря, говорится в исследовании.