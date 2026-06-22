Президент Ирана заверил в выполнении обязательств в рамках меморандума с США

Масуд Пезешкиан заявил, что Иран все еще не доверяет США. В то же время он отметил, что Тегеран намерен выполнять взятые на себя обязательства.

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

При этом он подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону.

"Никаких переговоров по поводу баллистических ракет (с США – прим. ред) не было и не будет. Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру"

– Масуд Пезешкиан

Он также акцентировал внимание на том, что Исламская Республика не собирается "склонять голову" перед "незаконными и негуманными" требованиями.

"Мы привержены тому, под чем подписались в последней договоренности. Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами"

– президент ИРИ

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагавший завершение военного конфликта.