Президент Ирана заверил в выполнении обязательств в рамках меморандума с США

Иран будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону.
"Никаких переговоров по поводу баллистических ракет (с США – прим. ред) не было и не будет. Мы с недоверием относимся к США, поскольку мы два раза подвергались нападениям во время переговоров. Вместе с этим мы всегда были и остаемся готовыми к диалогу и миру"
– Масуд Пезешкиан
Он также акцентировал внимание на том, что Исламская Республика не собирается "склонять голову" перед "незаконными и негуманными" требованиями.
"Мы привержены тому, под чем подписались в последней договоренности. Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами"
– президент ИРИ
Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум, предполагавший завершение военного конфликта.