Вашингтон и Тегеран добились прогресса в диалоге, а технические команды двух стран продолжают работу на швейцарском курорте Бюргеншток, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что технические переговоры Ирана и Соединенных Штатов в Швейцарии продолжаются. Об этом он сообщил в беседе с журналистами перед вылетом из Бюргенштока.

Прошедшие 36-часовые американо-иранские контакты были оценены как очень продуктивные. Заместитель главы американской администрации добавил, что значительные части делегаций остались на швейцарской площадке для продолжения работы.

"Что касается иранцев, да, они действительно угрожали уйти... но вчера мы вели переговоры далеко за час ночи. Так что они не ушли, и их техническая команда все еще здесь, прямо сейчас работает с нашей технической командой"

- Джей Ди Вэнс

Американская сторона также зафиксировала наличие прогресса в диалоге несмотря на то, что представители Ирана могут сбивать переговорщиков с толку. Джей Ди Вэнс отметил, что иранские дипломаты не покинули встречу вопреки публичным заявлениям.

"Мы создали механизм, позволяющий гарантировать не просто то, что Ормузский пролив открыт, а то, что он будет оставаться открытым"

- Джей Ди Вэнс

Через Ормузский пролив к настоящему моменту вывезено около 15 млн баррелей нефти, что должно привести к снижению цен на топливо на мировых рынках. Вашингтон также учредил механизм для обеспечения регионального перемирия и контроля над конфликтами.

"Мы работаем с союзниками - от израильтян до арабов в заливе, чтобы гарантировать сохранение перемирия. У нас очень-очень хорошее ощущение по поводу того, как с этим обстоят дела"

- Джей Ди Вэнс

Текущие контакты США и Ирана фактически закладывают основу для трансформации Ближнего Востока. Стороны нашли способ бесперебойно сохранять Ормузский пролив открытым, резюмировал американский вице-президент.