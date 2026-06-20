Замглавы МИД Ирана возглавит команду переговорщиков на встрече с США – СМИ

Казем Гарибабади остался в Швейцарии на консультации с США по вопросу реализации совместного меморандума. Основная делегация Ирана уже вернулась в Тегеран.

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади будет возглавлять команду переговорщиков для консультаций с Соединенными Штатами на экспертном уровне по вопросу реализации меморандума. Об этом сообщают 22 июня иранские средства массовой информации.

По данным агентства ISNA, этот этап переговоров стартует сегодня же. Он пройдет при участии представителей стран-посредниц – Пакистана и Катара.

Основная делегация, состоящая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, главу МИД Аббаса Арагчи и председателя ЦБ Абдольнасера Хеммати, уже вернулась из Швейцарии на родину.