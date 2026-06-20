ЕС хочет участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана – СМИ

В Брюсселе рассчитывают на возвращение к диалогу по вопросу иранской ядерной программы, информируют американские СМИ.

Евросоюз считает необходимым вернуться к обсуждению ядерной программы Ирана, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что Брюссель рассчитывает принять участие в решении этого вопроса наряду с Вашингтоном м МАГАТЭ.

"Лидеры ЕС видят возможность для Брюсселя сыграть более значительную роль на техническом этапе переговоров"

– Politico

Согласно источникам, глава евродипломатии Кая Каллас в предстоящую пятницу отправится в Оман на встречу с представителями Лиги арабских государств на фоне сообщений Катара и Пакистана о прогрессе в контактах между США и Ираном.

При этом, отмечают источники, в ЕС не согласны с тем, что его фактически отстранили от переговорного процесса, и хотят исправить ситуацию.

Politico напомнило о том, что Евросоюз принимал участие в разработке Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который был заключен в 2015 году.

"Для начала процесса необходим дипломатический прорыв, но когда это произойдет, у Европейской службы внешних связей есть уникальный опыт, который дополняет работу МАГАТЭ"

– источник

В Брюсселе ожидают, что смогут сыграть роль в вопросах контроля за выполнением договоренностей, при том, что штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене.

В то же время, пишет издание, значительно осложняется ситуация тем, что ранее Кая Каллас осудила удары Израиля по Ливану, назвав их угрозой перемирию США и Ирана.

"У нас есть соглашение об ассоциации с этой страной (Израиль – ред.), а теперь они не хотят взаимодействовать с ней"

– Politico