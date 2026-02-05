В Анапе для жителей и туристов открыли 84 пляжа

84 пляжа в Анапе подготовили местные власти для отдыхающих и жителей. Всего для купания доступно 8 км береговой линии.
Местные власти подготовили для отдыха у моря 84 пляжа в Анапе. По информации оперштаба Краснодарского края, завершены работы по восстановлению береговой линии.
"В Анапе для жителей и туристов доступны 84 пляжа. На них завершили все работы по восстановлению береговой линии"
– оперштаб
Сегодня власти отчитались об открытии участка береговой линии от санатория "Бимлюк" до санатория "Рябинушка". Протяженность пляжа составляет 3,5 км.
По информации оперштаба, на курорте подготовили к текущему сезону 8 км песчаных и галечных пляжей.