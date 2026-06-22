Вестник Кавказа

Президент Ирана прибыл в Пакистан для переговоров - СМИ

Масуд Пезешкиан
© Фото: IRNA
Иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл в Исламабад с однодневным государственным визитом для обсуждения сотрудничества и посредничества Пакистана в диалоге с США.

Государственная делегация Ирана во главе с президентом Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи прибыла в Пакистан. Соответствующую информацию сообщает телеканал PTV.

Торжественная церемония встречи состоялась на территории авиабазы Нур-Хан. Иранских представителей лично приветствовали президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Шахбаз Шариф и глава внешнеполитического ведомства Исхак Дар.

Программа поездки предусматривает обсуждение перспектив двустороннего партнерства между Тегераном и Исламабадом. Отдельным пунктом повестки станут консультации в рамках посреднических усилий Пакистана по урегулированию ситуации и налаживанию диалога с США.

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