Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана

Исламабад продолжит посреднические усилия в рамках дипломатического процесса Тегерана и Вашингтона.

В МИД Пакистана заявили о продолжении контактов с США и Ираном в рамках переговоров Тегерана и Вашингтона, которые проходят в Швейцарии, заявил глава пакистанского дипведомства Исхак Дар.

Исхак Дар высоко оценил усилия сторон, а также выразил благодарность Катару за посреднические шаги в рамках дипломатического процесса.

Глава дипведомства заявил, что Исламабад продолжит содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Ранее посредники – Пакистан и Катар – заявили, что встреча США и Ирана в Швейцарии прошла в конструктивной атмосфере.