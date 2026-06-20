Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана

Исламабад продолжит посреднические усилия в рамках дипломатического процесса Тегерана и Вашингтона.
В МИД Пакистана заявили о продолжении контактов с США и Ираном в рамках переговоров Тегерана и Вашингтона, которые проходят в Швейцарии, заявил глава пакистанского дипведомства Исхак Дар.
Исхак Дар высоко оценил усилия сторон, а также выразил благодарность Катару за посреднические шаги в рамках дипломатического процесса.
Глава дипведомства заявил, что Исламабад продолжит содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке.
Ранее посредники – Пакистан и Катар – заявили, что встреча США и Ирана в Швейцарии прошла в конструктивной атмосфере.