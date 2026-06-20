Вестник Кавказа

Пакистан продолжит посредничество в диалоге США и Ирана

Флаг Пакистана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Исламабад продолжит посреднические усилия в рамках дипломатического процесса Тегерана и Вашингтона.

В МИД Пакистана заявили о продолжении контактов с США и Ираном в рамках переговоров Тегерана и Вашингтона, которые проходят в Швейцарии, заявил глава пакистанского дипведомства Исхак Дар. 

Исхак Дар высоко оценил усилия сторон, а также выразил благодарность Катару за посреднические шаги в рамках дипломатического процесса. 

Глава дипведомства заявил, что Исламабад продолжит содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке.  

Ранее посредники – Пакистан и Катар – заявили, что встреча США и Ирана в Швейцарии прошла в конструктивной атмосфере.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.