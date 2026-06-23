Вестник Кавказа

МАГАТЭ начнет инспекции ядерных объектов Ирана по меморандуму с США

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неизбежности проверок на иранских атомных объектах в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обязательном порядке начнут проводить проверки на иранских атомных объектах. Об этом сообщил руководитель организации Рафаэль Гросси во время посещения японской АЭС "Фукусима-1".

"В меморандуме четко прописано, что деятельность на объектах, где используются ядерные материалы, будет проходить под контролем МАГАТЭ. Очевидно, что для этого необходимы инспекции, и они будут"

- Рафаэль Гросси

Руководитель агентства уточнил, что точные сроки начала инспекций пока не определены, однако подписанный между США и Ираном меморандум четко предписывает осуществлять любую деятельность с ядерными материалами исключительно под строгим международным контролем.

Напомним, ранее США и Иран заключили меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах, реализация которого обсуждалась 21 и 22 июня на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Катара и Пакистана. При этом официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи подчеркивал, что в ходе этих переговоров вопрос проведения новых инспекций на территории страны не поднимался.

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