Вестник Кавказа

Рубио объяснил сложности с завершением конфликтов на Ближнем Востоке

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Остановка боевых действий в регионе невозможна из-за действий проиранских группировок, заявил Марко Рубио. Он подчеркнул, что решить данный вопрос должен меморандум, оформленный США и Ираном.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал о сложностях с прекращением боевых действий на Ближнем Востоке.

В преддверии визита в регион он отметил, что завершить конфликты на Ближнем Востоке мешают проиранские группировки.

"Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны"

– американский госсекретарь

Он пояснил, что решение данного вопроса предусмотрено меморандумом, который подписали США и Иран.

"К этому вопросу перейдут в надлежащее время в рамках переговоров"

– Марко Рубио

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран подписали дистанционно меморандум о взаимопонимании, предусматривающий окончание боевых действий.

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