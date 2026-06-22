Рубио объяснил сложности с завершением конфликтов на Ближнем Востоке

Остановка боевых действий в регионе невозможна из-за действий проиранских группировок, заявил Марко Рубио. Он подчеркнул, что решить данный вопрос должен меморандум, оформленный США и Ираном.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио рассказал о сложностях с прекращением боевых действий на Ближнем Востоке.
В преддверии визита в регион он отметил, что завершить конфликты на Ближнем Востоке мешают проиранские группировки.
"Не может быть прекращения военных действий и конфликтов в регионе, пока проиранские формирования запускают ракеты и дроны"
– американский госсекретарь
Он пояснил, что решение данного вопроса предусмотрено меморандумом, который подписали США и Иран.
"К этому вопросу перейдут в надлежащее время в рамках переговоров"
– Марко Рубио
Напомним, в ночь с 17 на 18 июня США и Иран подписали дистанционно меморандум о взаимопонимании, предусматривающий окончание боевых действий.