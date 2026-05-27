Заседание Совета мира по Газе пройдет на Кипре через неделю

30 июня и 1 июля на Кипре пройдет заседание Совета мира по Газе. В мероприятии примут участие члена Совета, а также чиновники из офиса Верховного представителя Николая Младенова.

Кипр станет площадкой проведения заседания Совета мира по Газе. Мероприятие пройдет с 30 июня по 1 июля, передают СМИ со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Константиноса Летимпиотиса.

"Могу сказать вам, что Совет мира был создан для реализации плана восстановления Газы в соответствии с резолюцией 2803 ООН, который Республика Кипр не только приветствовала, но и поддерживала с самого первого момента"

– Константинос Летимпиотис

По словам кипрского чиновника, заседание посетят члены Совета мира, Национального комитета по управлению Газой (NCAG) и офиса верховного представителя Совета мира Николая Младенова.

Кроме того, ряд высокопоставленных участников Совета планирует встретиться с главой МИД Кипра.