Вестник Кавказа

Экс-губернатор Белгородской области рекомендован на должность посла РФ в Абхазии

Экс-губернатор Белгородской области рекомендован на должность посла РФ в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вячеслав Гладков займет пост посла России в Абхазии. Действующий диппредставитель Михаил Шургалин отозван.

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил назначение на пост диппредставителя РФ в Абхазии экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. 

"Депутаты профильного комитета — комитета по делам СНГ — заслушивали сегодня представление об отзыве и назначении диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Ну вот в Абхазии дали согласие, как и во всех других случаях, единогласное на назначение бывшего губернатора Вячеслава Гладкова послом в Абхазии"

– зампред комитета Константин Затулин 

По словам Затулина, комитет также одобрил отзыв Михаила Шургалина, который находится на должности российского диппредставителя. 

Отметим, что Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области в мае этого года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.