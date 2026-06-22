Экс-губернатор Белгородской области рекомендован на должность посла РФ в Абхазии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил назначение на пост диппредставителя РФ в Абхазии экс-губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"Депутаты профильного комитета — комитета по делам СНГ — заслушивали сегодня представление об отзыве и назначении диппредставителей в Таджикистане и Абхазии. Ну вот в Абхазии дали согласие, как и во всех других случаях, единогласное на назначение бывшего губернатора Вячеслава Гладкова послом в Абхазии"
– зампред комитета Константин Затулин
По словам Затулина, комитет также одобрил отзыв Михаила Шургалина, который находится на должности российского диппредставителя.
Отметим, что Вячеслав Гладков покинул пост губернатора Белгородской области в мае этого года.