Азербайджан расширяет географию экспорта яблок

С начала года Азербайджан экспортировал свыше 40 тыс т яблок на сумму $32,6 млн, впервые за шестнадцать лет расширив географию поставок за счет Испании и Кыргызстана.

В январе-апреле 2026 года Азербайджан расширил географию экспорта яблок, поставив на внешние рынки 40 737 т продукции на общую сумму $32,6 млн. Эти показатели приводятся на основе данных Государственного комитета статистики.

Впервые за 16 лет, с начала публикации официальной статистики в 2011 году, азербайджанские яблоки экспортированы в Кыргызстан и Испанию. Объем поставок на кыргызский рынок составил 18,5 т на сумму $12 тыс, а в Испанию направлено 30 т продукции на сумму $41 тыс.

Указанный объем экспорта превышает результаты аналогичного периода 2025 года на 22,5% в стоимостном и на 5% в количественном выражении.

На российский рынок отгружена 33 321 т яблок на $26,3 млн, что демонстрирует снижение физического объема на 7% при росте выручки на 9% по сравнению с прошлым годом. Одновременно экспорт в Узбекистан увеличился в 3,2 раза и достиг 1 679 т на сумму $2,1 млн, превысив показатель предыдущего года в стоимостном выражении в 3,4 раза.