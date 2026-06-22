Узбекистан будет покупать суда для своего будущего флота

Власти Узбекистана готовы покупать и фрахтовать гражданские суда, чтобы сформировать свой торговый и паромный флот на Каспии, который позволит расширить пропускные способности узбекского сегмента Среднего коридора.

Узбекистан задумался над покупкой и фрахтом судов, которые будут обеспечивать работу флота страны на Каспийском море – это позволит расширить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), заявил сегодня заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чориев.

Сейчас Средний коридор испытывает трудности на пограничных переходах и в своей транспортной инфраструктуре, которая ограничена пропускной способностью, тогда как собственный торговый и паромный флот Узбекистана смог бы эффективно обслуживать внешнеторговые грузопотоки страны, отметил министр, передает Report.

Также для транспортной артерии сейчас очень важна техническая поддержка со стороны стран Евросоюза – она позволила бы расширить торговлю стран Центральной Азии на фоне растущих грузопотоков между ними и Европой и сократить время транзита по самому маршруту.

Еще один важный аспект, который может дать импульс дальнейшему развитию Среднего коридора - строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, который после интеграции в нынешние транспортно-логистические коммуникации не только значительно расширит торговые возможности региона, но и повысит его привлекательность для грузоотправителей и инвесторов, добавил Жасурбек Чориев.