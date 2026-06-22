ЕС запустит специальную платформу для Среднего коридора

Еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила о том, что в Брюсселе разработали специальную платформу для координации различных проектов вдоль Среднего коридора.

Европейский Союз выпускает проект Connectivity Agenda Platform для его реализации в странах Среднего коридора, такое заявление сделала еврокомиссар по расширению Марта Кос.

Об этом она сообщила в ходе выступления на презентации проекта платформы.

Кос рассказала, что это специальная платформа для разработки транспортных, энергетических и цифровых проектов вдоль Среднего коридора.

По ее словам, она затронет Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию и Европу.

"Connectivity Agenda Platform позволит нам связать отдельные инициативы и выработать общее видение развития связности в более широком регионе. Она также поможет сформировать портфель приоритетных проектов, которые действительно имеют значение"

– Марта Кос

Как рассказала еврокомиссар, пррект призван объединить отдельные инициативы в единую стратегию по развитию транспорта и логистики в регионе.

Также платформа облегчит привлечение финансирования, отметила Кос. Она объединит вокруг общей инвестиционной повестки частных инвесторов и крупные финансовые институты.

"Средний коридор рассматривается ЕС как важная альтернатива традиционным маршрутам торговли между Европой и Азией. Однако его развитие, по-прежнему, сдерживается ограниченной пропускной способностью и длительными сроками перевозок"

– Марта Кос

По ее словам, сейчас доставка грузов может занимать до 45 дней, Брюссель же стремится сократить этот срок до 15 дней.

Также она упомянула о том, что в рамках Среднего коридора отсутствуют звенья железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также существует различия в пограничных процедурах.

"Для решения этих проблем ЕС намерен инвестировать в модернизацию транспортной инфраструктуры, цифровизацию таможенных процедур и гармонизацию регулирования между странами региона"

– Марта Кос

На реализацию проекта предусматривается выделение более €80 млн европейского финансирования.