Кобахидзе поделился секретом устойчивого развития Грузии

Грузии в устойчивом развитии помогают государственные институты и качественные госуслуги, сообщил сегодня на открывшемся в Тбилиси Форуме ООН по вопросам государственной службы премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Грузия в своем развитии не достигла бы столь значительных успехов, не имея сильных государственных институтов, обеспечивающих ее населению качественные госуслуги: это - залог устойчивого развития страны, и Грузия предпринимает в этом направлении множество шагов, заявил на Форуме ООН по вопросам государственной службы (UN Public Service Forum 2026), открывшемся сегодня в Тбилиси, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Сильные государственные институты, эффективное управление и качественные госуслуги являются обязательным условием устойчивого развития. С учетом этой цели Грузия с 2015 года осуществляет реформу госуправления, цель которой - формирование более эффективных прозрачных, подотчетных и ориентированных на граждан государственных институтов"

- Ираклий Кобахидзе

Результаты налицо: в стране построена эффективная модель Домов юстиции, которая в течение лет сформировалась как особая форма предоставления прозрачных и ориентированных на граждан услуг государственного института, отметил грузинский премьер, передает Sputnik Грузия.

Еще одно важное достижение – в стране заработала единая электронная система муниципальных сервисов и электронные услуги Агентства обслуживания МВД Грузии. Особое внимание Кобахидзе уделил развитию и внедрению в Грузии новых технологий, отметив: у граждан страны теперь есть возможность дистанционно получить до 400 электронных сервисов, а в государственном секторе активно внедряются инновационные технологии, в том числе механизмы идентификации и верификации при помощи ИИ, – сообщил Кобахидзе.

В стране активно развивается система государственных закупок, которая позволяет оптимизировать государственные учреждения, и позволяет сократить административные расходы. При этом в стране насчитывается всего до 45 тысяч госслужащих,большинство из которых – молодежь, которая активно привлекается в рамках программы стажировки в госучреждениях и последующего трудоустройства, добавил Ираклий Кобахидзе.

Проведение Форума ООН по государственным услугам в Тбилиси – это международное признание успешных реформ, которые на протяжении многих лет проводит Грузия для развития доступных и эффективных государственных услуг, ранее заявили власти страны.